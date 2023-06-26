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Срочная новость. "Мятеж в любом случае был бы подавлен. Вагнеровцев использовали втемную", - Путин

"Мятеж в любом случае был бы подавлен. Вагнеровцев использовали втемную", - Путин
Авторское право Mikhail Klimentyev/Sputnik
 Euronews

В телеоборащении президент РФ заявил, что организаторы вооруженного мятежа предали не только свою страну и народ, но и тех, кого втянули в преступление, толкая их под огонь, к стрельбе по своим"

 "С самого начала событий по моему прямому поручению предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови. Для этого потребовалось и время, в том числе чтобы дать возможность одуматься тем, кто совершил ошибку, [дать] понять, что их действия решительно отвергаются обществом, и [дать понять,] к каким трагическим, разрушительным последствиям для России, для нашего государства ведет авантюра, в которую их втравили", - отметил Путин в телеобращении в понедельник вечером.

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