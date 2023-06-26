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Лука Модрич продлил контракт с "Реалом"

Хорватский полузащитник Лука Модрич остаётся в составе ф/к "Реал Мадрид"
Хорватский полузащитник Лука Модрич остаётся в составе ф/к "Реал Мадрид" Авторское право Peter Dejong/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Надежда Дрямина

Испанский клуб подтвердил, что стороны достигли соглашения, и хорватский футболист продолжит играть за "Реал" в течение как минимум ещё одного сезона.

Лука Модрич остаётся в "Реале" как минимум ещё на один год. Хорватский полузащитник продлил контракт с испанским клубом до конца июня 2024-го.

Он перешёл в "Реал-Мадрид" из лондонского "Тоттенхэма" в 2012 году. В составе "сливочных" Модрич пять раз побеждал в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира, четыре раза - в Суперкубке УЕФА.

Играя за сборную Хорватии на мировом первенстве в 2018-ом, выиграл "серебро". В том же году получил "Золотой мяч" как лучший футболист мира.

После объявления о продлении контракта 37-летний спортсмен написал в своём Твиттере: "Дом, милый дом".

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