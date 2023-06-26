Лука Модрич продлил контракт с "Реалом"

Испанский клуб подтвердил, что стороны достигли соглашения, и хорватский футболист продолжит играть за "Реал" в течение как минимум ещё одного сезона.

Лука Модрич остаётся в "Реале" как минимум ещё на один год. Хорватский полузащитник продлил контракт с испанским клубом до конца июня 2024-го.

Он перешёл в "Реал-Мадрид" из лондонского "Тоттенхэма" в 2012 году. В составе "сливочных" Модрич пять раз побеждал в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира, четыре раза - в Суперкубке УЕФА.

Играя за сборную Хорватии на мировом первенстве в 2018-ом, выиграл "серебро". В том же году получил "Золотой мяч" как лучший футболист мира.

После объявления о продлении контракта 37-летний спортсмен написал в своём Твиттере: "Дом, милый дом".