Посольству РФ не разрешили строить новое здание вблизи парламента

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Ранее строительство было остановлено по рекомендации австралийских спецслужб, предупредивших о рисках безопасности

Верховный суд Австралии отклонил иск посольства РФ, оспаривающий судебный запрет на строительство нового комплекса дипмиссии в Канберре рядом со зданием парламента.

Ранее строительство было остановлено по рекомендации австралийских спецслужб, предупредивших о рисках безопасности и парламент принял закон, расторгнувший аренду участка для нового здания.

"Этот участок не предназначен для того, чтобы отдать его или позволить находиться там какому-либо другому посольству. Мы рассмотрим назначение земли, но мы ожидаем, что закон будет соблюдаться. Австралия поддерживает закон, Россия в последнее время не очень хорошо соблюдает закон", — заявил премьер-министр Энтони Альбанезе.

В посольстве России назвали решение очередным шагом главы австралийского правительства Альбанезе по пути преднамеренного и последовательного разрушения отношений с Москвой и заявили, что в настоящее время сотрудников дипмиссии на территории участка нет.