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Посольству РФ не разрешили строить новое здание вблизи парламента

Строительство было остановлено по рекомендации австралийских спецслужб
Строительство было остановлено по рекомендации австралийских спецслужб Авторское право AP Photo
 Euronews

Ранее строительство было остановлено по рекомендации австралийских спецслужб, предупредивших о рисках безопасности

Верховный суд Австралии отклонил иск посольства РФ, оспаривающий судебный запрет на строительство нового комплекса дипмиссии в Канберре рядом со зданием парламента.

Ранее строительство было остановлено по рекомендации австралийских спецслужб, предупредивших о рисках безопасности и парламент принял закон, расторгнувший аренду участка для нового здания. 

"Этот участок не предназначен для того, чтобы отдать его или позволить находиться там какому-либо другому посольству. Мы рассмотрим назначение земли, но мы ожидаем, что закон будет соблюдаться. Австралия поддерживает закон, Россия в последнее время не очень хорошо соблюдает закон", — заявил  премьер-министр Энтони Альбанезе. 

В посольстве России назвали решение очередным шагом главы австралийского правительства Альбанезе по пути преднамеренного и последовательного разрушения отношений с Москвой и заявили, что в настоящее время сотрудников дипмиссии на территории участка нет.

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