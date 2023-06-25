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800 человек прибыли на Лампедузу нелегально за последние сутки

Буквально каждый день нелегальные мигранты прибывают на итальянские острова, июнь 2023 г.
Буквально каждый день нелегальные мигранты прибывают на итальянские острова, июнь 2023 г. Авторское право VINCENZO PINTO/AFP or licensors
 Euronews

Почти 800 мигрантов высадились за минувшие сутки на небольшом итальянском острове Лампедуза. Расположенная примерно в 145 километрах от побережья Туниса, Лампедуза - один из основных пунктов въезда в ЕС для мигрантов, пересекающих Средиземное море.

Без малого 800 мигрантов высадились за минувшие сутки на небольшом сицилийском острове Лампедуза.

Несмотря на усилия местных властей по трансферу вновь прибывших в другие регионы Италии и другие страны Европы, на Лампедузе в настоящее время находятся свыше 1200 человек. Ожидается, что в субботу до 500 мигрантов перевезут на судне береговой охраны Cassiopea в Аугусту, Катанию и Порто-Эмпедокле.

Лампедуза, расположенная примерно в 145 километрах от побережья Туниса, - один из основных пунктов въезда в ЕС для мигрантов, пересекающих Средиземное море. По данным УВКБ ООН, в прошлом году здесь высадилось более 46 000 человек (из 105 000 прибывших в Италию).

Число обнаруженных мигрантов, проникших в ЕС через центральное Средиземноморье, "более чем удвоилось" в 2023-м по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщило в июне европейское агентство Frontex.

Участились и случаи кораблекрушений. Так в четверг лодка с мигрантами затонула у Лампедуза, в результате чего около 40 человек пропали без вести. По данным пресс-секретаря Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Италии, на железной лодке, которая вышла из тунисского Сфакса, находились 46 мигрантов из стран Африки к югу от Сахары (Кот-д'Ивуар, Буркина-Фасо и Камерун); по крайней мере один из пропавших без вести был новорождённым.

По информации представителя Международной организации по миграции (IMO), судно опрокинулось из-за сильного ветра и больших волн; "среди пропавших без вести семь женщин и один несовершеннолетний. Все выжившие - взрослые мужчины".

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