800 человек прибыли на Лампедузу нелегально за последние сутки

Euronews

Почти 800 мигрантов высадились за минувшие сутки на небольшом итальянском острове Лампедуза. Расположенная примерно в 145 километрах от побережья Туниса, Лампедуза - один из основных пунктов въезда в ЕС для мигрантов, пересекающих Средиземное море.

Без малого 800 мигрантов высадились за минувшие сутки на небольшом сицилийском острове Лампедуза.

Несмотря на усилия местных властей по трансферу вновь прибывших в другие регионы Италии и другие страны Европы, на Лампедузе в настоящее время находятся свыше 1200 человек. Ожидается, что в субботу до 500 мигрантов перевезут на судне береговой охраны Cassiopea в Аугусту, Катанию и Порто-Эмпедокле.

Лампедуза, расположенная примерно в 145 километрах от побережья Туниса, - один из основных пунктов въезда в ЕС для мигрантов, пересекающих Средиземное море. По данным УВКБ ООН, в прошлом году здесь высадилось более 46 000 человек (из 105 000 прибывших в Италию).

Число обнаруженных мигрантов, проникших в ЕС через центральное Средиземноморье, "более чем удвоилось" в 2023-м по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщило в июне европейское агентство Frontex.

Участились и случаи кораблекрушений. Так в четверг лодка с мигрантами затонула у Лампедуза, в результате чего около 40 человек пропали без вести. По данным пресс-секретаря Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Италии, на железной лодке, которая вышла из тунисского Сфакса, находились 46 мигрантов из стран Африки к югу от Сахары (Кот-д'Ивуар, Буркина-Фасо и Камерун); по крайней мере один из пропавших без вести был новорождённым.

По информации представителя Международной организации по миграции (IMO), судно опрокинулось из-за сильного ветра и больших волн; "среди пропавших без вести семь женщин и один несовершеннолетний. Все выжившие - взрослые мужчины".