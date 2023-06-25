Большой шлем в Улан-Баторе: триумф хозяев под занавес турнира

"Степная арена" была заполнена болельщиками до отказа в последний день турнира Большого шлема по дзюдо.

Улан-Батор, сердце Монголии - страны, известной своими природными пейзажами, вековыми традициями и любовью к боевым искусствам.

"Степная арена" была заполнена болельщиками до отказа в последний день турнира Большого шлема по дзюдо.

В финальном поединке в весовой категории до 90 кгМихаил Игольников, выступающий в статусе индивидуального нейтрального спортсмена, победил представителя Киргизии Эрлана Шерова.

Медалистов наградил Мохаммед Мериджа, директор по обучению и развитию Международной федерации дзюдо (IJF).

Зрители были рады приветствовать таких звёзд, как Инбар Ланир. Для израильтянки это было первое соревнование в ранге действующей чемпионки мира: почётный титул она завоевала в прошлом месяце. На татами Ланир выглядела неудержимой. Два мощных броска обеспечили ей победу над соперницей из Японии и "золото" Большого шлема.

Медаль она получила из рук главного судейского директора IJF Армена Багдасарова.

Инбар Ланир, победительница турнира Большого шлема по дзюдо в весовой категории до 78 кг:

"Публика потрясающая, здесь действительно любят дзюдо. Из какой ты страны - неважно. Конечно, они болеют за Монголию, но им просто нравится хорошая борьба. Здесь очень приятно соревноваться".

Гончигсурен Батхуяг стал настоящим героем для местных болельщиков в последний день турнира Большого шлема. В полуфинале, успешно контратакуя, он одолел действующего чемпиона мира Армана Адамяна.

В решающем бою за золотую медаль он сразился с легендой дзюдо Варламом Липартелиани. И вновь блестящая контратака вызвала восторг публики. Победа монгольского спортсмена на "Степной арене" ознаменовала триумф нового поколения дзюдоистов.

Церемонию награждения провел Цагаан Пунцаг, председатель правления "Степной арены".

Гончигсурен Батхуяг, победитель в весовой категории **до 100 кг:

**“Я правда лишился дара речи от такой невероятной поддержки болельщиков. Я так счастлив, что выграл своё первое золото ”Большого шлема", тем болееэто здесь, в Монголии, это потрясающе".

В весе от 78 кг Томита Вакаба одолела Раз Гершко и принесла в копилку японской сборной седьмое "золото" на турнире.

Медали вручил Моше Понти, президент Израильской ассоциации дзюдо.

В весе от 100 кг не было равных действующему чемпиону мира Иналу Тасоеву, выступавшему в нейтральном статусе. Действующий чемпиона мира выполнив великолепный бросок и тут же зафиксировал результат захватом, тем самым одержал безоговорочную победу.

Медали вручил главный судейский директор федерации Ки Ен Чжон.

Зрители, заполонившие "Степную арену", на протяжении трёх дней наслаждались зрелищными поединками. Под занавес соревнований тяжеловес Одхуу порадовал монгольских болельщиков ещё одним "золотом". Отличный результат для страны-хозяйки турнира Большого шлема по дзюдо.