Euronews

В Стамбуле прошел гей-парад, несмотря на запрет властей. По меньшей мере 50 человек были задержаны.

Турецкие ЛГБТ-активисты, несмотря на запрет, провели гей-парад в Стамбуле. Несколько сотен демонстрантов с радужными флагами в руках собрались на прайд-шествие в районе Нишанташи после того, как их не пустили на культовую в Стамбуле площадь Таксим, где обычно проходят антиправительственные протесты.

Как сообщают активисты, по меньшей мере 50 человек были задержаны. По данным правозащитников из Amnesty International, как минимум один участник парада получил травму головы.

Месяц назад консервативный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган победил на выборах и тем самым продлил срок своего правления до 2028 года. Теперь турецкое ЛГБТ-сообщество опасается, что давление на него усилится.