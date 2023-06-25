Власти Германии могут выплатить компенсации переселенцам из ГДР

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Партия канцлера Германии Олафа Шольца предлагает выплатить компенсации жителям приграничных территорий ГДР, которых коммунистические власти переселили вглубь страны в 1952 и 1961 годах. Выплаты могут получить 12 тысяч человек.

Партия канцлера Германии Олафа Шольца СДП хочет расширить понятие "жертвы" коммунистической несправедливости в бывшей ГДР. Это означает, что компенсации могут получить примерно 12 тысяч человек, вынужденных покинуть свои дома в 1952 и 1961 годах.

Мария-Луиза Трёбс — одна из них. В 1961 году, когда ей было 10 лет, коммунистические власти выселили ее из приграничного городка Гайза и переселили в город Эрфурт за 130 километров оттуда.

"Большинство мужчин были вооружены. А женщина подбежала к нам и сказала: "Сегодня вам нельзя выходить из дома, сегодня вам нельзя идти в школу". "Но почему? Почему?" А потом пришла моя мама с четырехлетним сыном на руках и как-то пыталась объяснить нам, что мы должны уехать из Гайзы. Это было ужасно", — рассказывает она.

Мария-Луиза Трёбс возглавляет ассоциацию бывших граждан ГДР. Она добивается от немецких властей выплаты в размере 20 тысяч евро.