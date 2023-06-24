Зеленский: мятеж Пригожина показывает "полномасштабную слабость" РФ

Официальный Киев и обычные украинцы пристально следят за мятежом Евгения Пригожина. "Украина способна защитить Европу от расползания российского зла и хаоса", — заявил Владимир Зеленский.
В Киеве пристально следят за мятежом Евгения Пригожина в России. Накануне вечером основатель ЧВК "Вагнер" объявил, что его наемники идут на Москву, чтобы "восстановить справедливость". Как утверждает Пригожин, они уже захватили все военные и административные объекты Ростова-на-Дону.
Президент Украины Владимир Зеленскийзаявил, что конфликт между частной военной компанией и Минобороны РФ показывает "полномасштабную слабость" России. Он подчеркнул, что Украина способна "защитить Европу от расползания российского зла и хаоса".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также прокомментировал попытку Евгения Пригожина захватить власть: "Те, кто говорил, что Россия слишком сильна, чтобы проиграть: посмотрите сейчас". "Время положить конец злу, которое все презирали, но боялись уничтожить", — написал он в Твиттере, призвав союзников предоставить ВСУ больше оружия.
Обычные киевляне отнеслись к новостям о попытке вооруженного восстания в России с надеждой.
"Я ожидал чего-то, но не так быстро и не там. Я думал, что всё начнется после окончания войны. Но это началось раньше, и это очень хорошо, он [Путин] выведет часть войск, потому что ему понадобится помощь там, и нам будет легче", — считает молодой житель Киева Илья Цвиркун.
"Я много читаю [новостей], и я молюсь, чтобы это действительно произошло. Я надеюсь, что это будет конец этой войны. Конец нашим страданиям и горю", — говорит киевлянка Ольга.
Мятеж Пригожина поддержали и воюющие на стороне Украины российские формирования.
"Я искренне болею за успех миссии Пригожина, потому что я давно говорил, что кровавый кремлевский режим можно снести только одним способом — только вооруженным восстанием», — заявил командир «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин.
"На поле боя мы с Пригожиным — враги, но сейчас он говорит правду: о том, как трусливые генералы отправляют на смерть в качестве пушечного мяса сотни тысяч россиян. Мы надеемся, что война зла против зла ослабит репрессивную машину и мы с побратимами освободим Россию", — подчеркнули в "Легионе Свобода России, призвав российских военных вставать на сторону ЧВК.
В Институте изучения войны (ISW)считают, что мятеж Пригожина сильно повлияет на способности России вести войну в Украине. Там напомнили, что в штабе Южного федерального округа в Ростове-на-Дону, который ЧВК "Вагнер удалось взять (там снято видео встречи Евгения Пригожина с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и заместителем начальника Генштаба Владимиром Алексеевым), располагается ставка Объединенной группировки войск, то есть центр управления "спецоперацией".