Зеленский: мятеж Пригожина показывает "полномасштабную слабость" РФ

Euronews

Официальный Киев и обычные украинцы пристально следят за мятежом Евгения Пригожина. "Украина способна защитить Европу от расползания российского зла и хаоса", — заявил Владимир Зеленский.

В Киеве пристально следят за мятежом Евгения Пригожина в России. Накануне вечером основатель ЧВК "Вагнер" объявил, что его наемники идут на Москву, чтобы "восстановить справедливость". Как утверждает Пригожин, они уже захватили все военные и административные объекты Ростова-на-Дону.

Президент Украины Владимир Зеленскийзаявил, что конфликт между частной военной компанией и Минобороны РФ показывает "полномасштабную слабость" России. Он подчеркнул, что Украина способна "защитить Европу от расползания российского зла и хаоса".

Каждый, кто выбирает путь зла, разрушает сам себя.



Посылает колонны военных уничтожать жизнь другой страны — и не может удержать их от бегства и предательства, когда жизнь сопротивляется.

Терроризирует ракетами, а когда их сбивают — унижается, чтобы дали "Шахеды".



Презирает людей и бросает на войну сотни тысяч, чтобы в конце концов забаррикадироваться в Московской области от тех, кого сам вооружил. Россия долго маскировала пропагандой свою слабость и глупость своего правления. А теперь хаоса уже столько, что никакой ложью его не скроешь. И всё это — один человек, который снова и снова пугает 1917 годом, хотя вообще ни к чему другому привести не способен.



Слабость России очевидна. Полномасштабная слабость. И чем дольше Россия будет держать свои войска и наемников на нашей земле, тем больше хаоса, боли и проблем для себя же потом получит. Это тоже очевидно. Украина способна защитить Европу от расползания российского зла и хаоса.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также прокомментировал попытку Евгения Пригожина захватить власть: "Те, кто говорил, что Россия слишком сильна, чтобы проиграть: посмотрите сейчас". "Время положить конец злу, которое все презирали, но боялись уничтожить", — написал он в Твиттере, призвав союзников предоставить ВСУ больше оружия.

Обычные киевляне отнеслись к новостям о попытке вооруженного восстания в России с надеждой.

"Я ожидал чего-то, но не так быстро и не там. Я думал, что всё начнется после окончания войны. Но это началось раньше, и это очень хорошо, он [Путин] выведет часть войск, потому что ему понадобится помощь там, и нам будет легче", — считает молодой житель Киева Илья Цвиркун.

"Я много читаю [новостей], и я молюсь, чтобы это действительно произошло. Я надеюсь, что это будет конец этой войны. Конец нашим страданиям и горю", — говорит киевлянка Ольга.

Мятеж Пригожина поддержали и воюющие на стороне Украины российские формирования.

"Я искренне болею за успех миссии Пригожина, потому что я давно говорил, что кровавый кремлевский режим можно снести только одним способом — только вооруженным восстанием», — заявил командир «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин.

"На поле боя мы с Пригожиным — враги, но сейчас он говорит правду: о том, как трусливые генералы отправляют на смерть в качестве пушечного мяса сотни тысяч россиян. Мы надеемся, что война зла против зла ослабит репрессивную машину и мы с побратимами освободим Россию", — подчеркнули в "Легионе Свобода России, призвав российских военных вставать на сторону ЧВК.

В Институте изучения войны (ISW)считают, что мятеж Пригожина сильно повлияет на способности России вести войну в Украине. Там напомнили, что в штабе Южного федерального округа в Ростове-на-Дону, который ЧВК "Вагнер удалось взять (там снято видео встречи Евгения Пригожина с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и заместителем начальника Генштаба Владимиром Алексеевым), располагается ставка Объединенной группировки войск, то есть центр управления "спецоперацией".