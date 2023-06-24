Почему взорвался батискаф "Титан"?

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Подводный аппарат, в котором на экскурсию отправились пять человек, не имел никаких разрешений.

Почему взорвался подводный аппарат "Титан", на котором проводились экскурсии к затонувшему "Титанику" ? Эксперты сходятся во мнении, что во многом этому способствовали материалы и конструкция. Корпус судна был сделан длиннее, чтобы внутри было больше места для клиентов и других пассажиров.

Джаспер Грэм-Джонс, инженер-механик и морской инженер: "Кроме того, они сделали его из композитов, а обычно корпус делают из титана. А они сделали это из композитов. Да, композит очень прочный. Да, композит очень долговечен. Но у нас есть проблемы с композитами, а также тот факт, что композиты разрушаются несколько иначе, чем другие материалы".

Под вопросом также толщина корпуса, которая составила около 13 сантиметров, что, по мнению экспертов очень мало, если подумать о давлении, которое он должен выдерживать. При этом подводный аппарат, в котором на экскурсию отправились пять человек, не имел никаких разрешений.