Большой шлем в Улан-Баторе: полное превосходство японских дзюдоистов

Во второй день турнира в Монголии японские дзюдоисты завоевали все золотые медали, выиграв четыре финальных схватки из четырех.

В столице Монголии Улан-Баторе завершился второй день турнира Большого шлема по дзюдо.

Перед началом соревнований зрители и участники посмотрели красочное представление местных артистов, после которого генеральный секретарь Международной федерации дзюдо Лиза Аллан и руководителем администрации президента Монголии Янгуг Содбаатар объявили о начале поединков на "Степной арене".

В весовой категории до 63 кг среди женщин третью золотую медаль для Японии завоевалаНами Набэкура, победив в финале венгерскую дзюдоистку Софи Эзбаш. Награды вручил министр спорта Монголии Бадмаанямбуугийн Бат-Эрдэнэ.

"Я просто счастлива. Не ожидала, что у меня есть болельщики и в Монголии. Было приятно встретиться с юными дзюдоистами и даже раздавать автографы", - сказала Нами Набэкура после победы.

Победителем в весе до 73 кг у мужчин стал Кэн Оёси, принесший Японии четвертое золото Большого шлема в Улан-Баторе. После поздравлений от тренера, победитель отправился к юных болельщикам, желающим сделать селфи. Медали вручил глава администрации президента Монголии Янгуг Содбаатар.

"Я очень доволен, что мне удалось выступить хорошо здесь в Монголии и выиграть турнир. Рад также, что смог показать пример и продемонстрировать свои навыки молодым дзюдоистам", - сказал после победы Оёси.

В весе до 70 кг золото тоже ушло Японии: Сихо Танакаодержала тактическую победу в финале над соперницей из Хорватии и отпраздновала ее с болельщиками. Церемонию награждения провела генеральный секретарь Международной федерации дзюдо Лиза Аллан.

В последнем финале дня в весе до 81 кг сильнее также оказался японский дзюдоист. Кэнъя Кохара провел два успешных приема на оценку вадза-ари в схватке с корейским дзюдоистом. Золотую медаль ему вручил заместитель губернатора города Улан-Батор Тумуртуму Зундуй.

Для местных болельщиков героем дня стал Батзаяа Эрдэнэбаяр завоевавший бронзовую медаль в весовой категории до 73 кг. В марте этого года он выиграл турнир Большого шлема в Тбилиси, однако повторить успех на домашней арене не удалось.

В воскресенье в Улан-Баторе будут разыграны последние пять комплектов наград. За два первых дня японские дзюдоисты завоевали шесть золотых медалей из девяти.