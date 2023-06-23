ООН обвинила Россию в убийстве 136 детей в Украине

Euronews

ООН официально возложила на Россию ответственность за гибель 136 детей в Украине. Российские вооруженные силы были включены в так называемый "список позора" — список нарушителей прав детей во время вооруженных конфликтов.

ООН возложила на Россию ответственность за убийство 136 детей в Украине, а также за нападения на 480 украинских школ и больниц в 2022 году. Российские вооруженные силы были включены в так называемый "список позора" — список нарушителей прав детей во время военных действий.

В докладе говорится, что Организация также обеспокоена большим количеством нарушений в отношении детей со стороны ВСУ.

"Совет Безопасности не только больше не представляет мир: он часто парализован. Как в случае с войной в Украине. Даже различные группы и платформы за пределами многосторонней системы — такие как G20 — оказываются втянутыми в эти разногласия. Мир не может продолжать в том же духе", — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Между тем премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл с визитом в США и поблагодарил американского президента Джо Байдена за помощь в достижении мира в Украине.. В своем выступлении в Конгрессе он призвал уважать Устав ООН.

"С конфликтом в Украине война вернулась в Европу. Она причиняет огромную боль в регионе. В ней участвуют крупные державы. Последствия серьезны. Глобальный порядок основан на соблюдении принципов Устава ООН: это мирное разрешение споров и уважение суверенитета и территориальной целостности", — подчеркнул премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что российские войска сформировали в Херсонской области специальные группы, которые прячут тела погибших из-за затопления региона, чтобы "уничтожить доказательства и следы своих преступлений".