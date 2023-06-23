В Северной Атлантике ищут тела пассажиров батискафа "Титан"

Перспективы поисков тел пяти пассажиров батискафа "Титан", признанных погибшими, неясны. Суровые условия подводной среды, где обнаружили обломки субмарины, менее чем в километре от затонувшего "Титаника", затрудняют проведение операции.

Об этом, выступая перед журналистами, сообщили представители Береговой охраны США. Там уточнили, что операция тем не менее продолжается, её осуществляют девять различных кораблей и судов.

Контр-адмирал американской береговой охраны США:

"Это чрезвычайно суровая подводная среда. Характер обломков соответствует катастрофическому взрыву на "Титане". Мы продолжим работу и поиски в этом районе, но я не могу дать ответ или сделать прогноз на данный момент".

По информации американских СМИ, ВМС США при помощи "секретного акустического устройства" зарегистрировали взрыв "Титана" несколько часов спустя, после того, как пропала с ним связь.

Предполагается, что на батискафе произошла имплозия - взрыв, направленный внутрь. Причины и обстоятельства трагедии пока неясны.

На борту находились британский миллиардер Хэмиш Хардинг, глава компании OceanGate, которой принадлежал батискаф, Стоктон Раш, бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его сын Сулеман, французский океанограф Поль-Анри Наржоле.