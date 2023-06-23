Саммит в Париже завершился «без обязывающих решений»

Euronews

Участники встречи заявили о консенсусе, но не приняли обязывающих решений

Мировые лидеры достигли «полного консенсуса» и заявили о необходимости глубоких реформ международных финансовых институтов, заложенных ещё Бреттон-Вудской системой. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, хозяин саммита, собравшего лидеров более чем 40 государств, а также десятков банков и общественных организаций. Делегаты считают, что необходимо адаптировать финансовую систему к современному миру.

Луис Инасиу Лула да Силва, президент Бразилии:

«Бреттон-Вудская система, которую создали после Второй мировой войны, больше не работает и больше не отвечает чаяниям и интересам общества. Давайте скажем честно, что Всемирный банк не соответствует тому, что нужно миру от Всемирного банка. Давайте скажем честно что МВФ не соответствует тому, чего люди ожидают от МВФ».

Французский президент ранее заявил, что выступает за резкое увеличение инвестиций в экономику развивающихся стран, чтобы помочь им побороть бедность и, в том числе, справиться с последствиями климатических катаклизмов.

На фоне саммита в Париже собрались климатические активисты, критикующие действия участников встречи и призывающие принимать немедленные решения, а не «дорожные карты».