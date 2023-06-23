Нидерланды закрывают крупнейшее месторождение газа

Euronews
За последние годы в районе добычи участились землетрясения
Нидерланды 1-го октября прекратят добычу газа на Гронингенском месторождении на севере страны. Это одно из крупнейших в мире газовых полей, и там до сих пор остаются значительные запасы сырья. Но за последние четверть века из-за выработки месторождения в этом районе всё чаще происходят землетрясения, что и заставило прекратить работы.
Власти страны при этом отмечают, что законсервируют несколько производственных площадок, чтобы можно было кратковременно возобновлять добычу в случае энергетических кризисов.