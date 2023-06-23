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Нидерланды закрывают крупнейшее месторождение газа

Одна из площадок Гронингенского месторождения
Одна из площадок Гронингенского месторождения Авторское право Peter Dejong/AP 2018
 Euronews

За последние годы в районе добычи участились землетрясения

Нидерланды 1-го октября прекратят добычу газа на Гронингенском месторождении на севере страны. Это одно из крупнейших в мире газовых полей, и там до сих пор остаются значительные запасы сырья. Но за последние четверть века из-за выработки месторождения в этом районе всё чаще происходят землетрясения, что и заставило прекратить работы.

Peter Dejong/AP 2018
С середины 90-х в районе добычи отмечены сотни землетрясений, достигавших магнитуды 3,4Peter Dejong/AP 2018

 Власти страны при этом отмечают, что законсервируют несколько производственных площадок, чтобы можно было кратковременно возобновлять добычу в случае энергетических кризисов.

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