Трагедия "Титана": Франция скорбит по Полю-Анри Наржоле

Новость о том, что все пятеро членов экипажа батискафа "Титан" погибли, потрясла мир. Особенно остро её переживают во Франции. Находившийся на борту судна француз Поль-Анри Наржоле считался одним из лучших мировых специалистов по подводным исследованиям.

Он начинал карьеру офицером ВМФ Франции, дослужился до командира подразделения глубоководных подводных лодок. Оттуда Наржоле перешёл в морскую археологию, совершил множество погружений к "Титанику".

Труды учёного оказали большое влияние на режиссёра Джеймса Кэмерона и его работу над знаменитым фильмом о крупнейшей морской катастрофе мирного времени. Это было началом долгих дружеских отношений мастеров своего дела.

Наржоле был директором программы подводных исследований RMS Titanic Inc. - компании, которая владеет правами на поисковые работы в районе крушения лайнера. Под его руководством c "Титаника" было извлечено более 5000 артефактов.

С годами его энтузиазм не угасал. 77-летний исследователь согласился совершить злополучное погружение на батискафе "Титан".

Как говорят коллеги, Наржоле знал о рисках миссии, но им двигала неутолимая жажда новых открытий.