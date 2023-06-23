Большой шлем по дзюдо в Улан-Баторе: два золота Японии и чисто канадский финал

В первый день турнира Большого шлема в Улан-Баторе японские дзюдоисты выиграли соревнования в двух весовых категориях, по одной золотой медали у представителей Монголии, Канады и Израиля.

В Монголии проходит второй в истории страны турнир Большого шлема по дзюдо.

"Степная арена" в монгольской столице городе Улан-Баторе была заполнена болельщиками, поддерживавшими свою национальную команду.

На трибунах было и немало представителей нового поколения монгольских дзюдоистов.

В весовой категории до 48 кг Хикари Ёсиока из Японии завоевала свое первое в карьере золото Большого шлема. Медаль ей вручила член исполнительного комитета Международной федерации дзюдо Эрдэнэт-Од Хишигбат.

Японским дзюдоистам удалось развить успех в этот день. Рюдзю Нагаяма стал десятикратным победителем турниров Большого шлема по дзюдо в категории до 60 кг. Благодаря успешно проведенным ути-мата и тэ-вадза, Нагаяма завоевал титул и отпраздновал победу с монгольскими болельщиками. Награды вручил губернатор провинции Булган Батбаярын Ариун-Эрдэнэ.

В весе до 52 кг израильтянка Гефен Примо одержала победу над призеркой чемпионата мира в Катаре и Токийской олимпиады Амандин Бушар, став во второй раз победительницей турнира Большого шлема. Момент торжества она разделила с тренером. Церемонию награждения провел генеральный казначей Международной федерации дзюдо Насер Аль-Тамими.

В весе до 66 кг золото досталось хозяевам. Монгольский дзюдоист Басхуу Ёндонпэрэнлэйн в финале встретился с победителем турнира в Душанбе Обидом Джебовым из Таджикистана и одержал тактическую победу.

Трибуны ликовали, болельщики выстроились в очередь, чтобы взять автограф у человека дня. Медали вручил президент Монгольской ассоциации дзюдо Халтмаагийн Баттулга.

"Я чувствую себя потрясающе, когда трибуны болеют за меня. Хочу выразить особую благодарность президенту Монгольской ассоциации дзюдо, он очень переживал за меня!" - сказал Ёндонпэрэнлэйн после победы.

В весе до 57 кг действующая чемпионка мира Криста Дэгути из Канады впервые вышла на татами Мирового тура после победы в Катаре. В финале она одолела соотечественницу Джессику Климкайт. Золотую медаль ей вручил спортивный директор Международной федерации дзюдо Майкл Тамура.

"Я бывала в разных странах, но в Монголии мне всегда очень комфортно, пусть и не как дома. Трибуны поддерживают, болеют за меня. Надеюсь, что смогла подарить маленькую мечту детям. Когда вернусь сегодня вечером, хочу чтобы это мне приснилось, так было приятно", - сказала Дэгути после победы.

В выходные зрителей в Улан-Баторе ждут новые захватывающие поединки. На турнир в Монголию приехали более 300 звезд мирового дзюдо из 44 стран.