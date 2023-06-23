Германия открывает двери для квалифицированных мигрантов

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Гражданам не входящих в ЕС стран будет проще переехать в Германию. Новые пути открывают принятые бундестагом поправки к миграционному закону 2020 года

Германия будет привлекать квалифицированных специалистов, чтобы решить проблему нехватки рабочей силы.

Бундестаг принял поправки к миграционному закону 2020 года, открывающие новые пути для переезда в Германию гражданам из стран не входящих в ЕС.

Балльная система для мигрантов

Закон предусматривает "балльную систему", учитывающую профессиональный опыт соискателя и другие факторы, по аналогии с системами, которые уже используются в таких странах, как Канада.

Согласно одной из поправок, просители убежища, прибывшие в страну до 29 марта 2023 и не получившие ответа от властей, года могут поменять свой статус с соискателя убежища на ищущего работу трудового мигранта.

Высококвалифицированным работникам будет разрешено привозить в Германию больше родственников, если они могут поддерживать их финансово.

Германии не хватет квалифицированных кадров

По словам экспертов, стране ежегодно требуется около 400 000 квалифицированных мигрантов. По данным Национального агентства по труду, в прошлом году дефицит рабочей силы наблюдался в 200 из примерно 1200 профессий.

Агентство сообщило, что в список попали водители автобусов, фармацевты, архитекторы, рабочие специальности в сфере обслуживания и информационных технологий. Рабочих рук не хватает , когда речь идет об уходе за больными и детьми.

"За" и "против"

Глава МВД Германии Нэнси Фезер назвала закон "огромным шагом для будущего страны", указав, что нехватка квалифицированной рабочей силы - одна из причин замедления экономического роста.

Андреа Линдхольц, заместитель председателя фракции ХДС/ХСС, подвергла закон критике. По ее мнению поправки к закону привлекут в страну малоквалифицированных людей, и создадут новые стимулы для нелегальной иммиграции в Германию.