Чешскую учительницу признали невиновной в оправдании геноцида

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Суд в Праге признал учительницу Мартину Беднаржову невиновной в оправдании геноцида. В апреле прошлого года она сказала ученикам, что в Киеве нет войны и что это украинцы якобы убивают русских в Донбассе.

Суд в Праге признал бывшую учительницу Мартину Беднаржову невиновной по статье об отрицании и оправдании геноцида. В апреле прошлого года — через два месяца после начала полномасштабного вторжения России в Украину — на уроке чешского языка она заявила своим 13- и 14-летним ученикам, что в Киеве не идет война и что это украинцы якобы убивают, сжигают заживо и сдирают кожу с русских в Донбассе.

В ответ на возражения учеников, которые сказали, что видели по чешскому телевидению другое, Мартина Беднаржова посоветовала им получать информацию из других источников.

"Она отрицала войну, например, утверждая, что в Киеве ничего не происходит. Киев был основной целью нападения 25 февраля", — говорит государственный обвинитель Ричард Петрасек.

Один из учеников записал слова учительницы на диктофон и дал послушать родителям. Те обратились в школу, и Мартину Беднаржову уволили.

"Учительница — жертва российской военной пропаганды и различных конспирологических теорий. Она так в них верила, что принесла с собой в школу и вложила в головы детей, что я нахожу неприемлемым", — отметил эксперт по СМИ и интернет-безопасности Роман Маца.

Сама Мартина Беднаржова отвергала все обвинения и настаивала на том, что всего лишь высказала свое мнение, желая, чтобы дети научились мыслить критически. Она добавила, что не считает озвученные "факты" ложными. К тому же, по её словам, ученик записал на диктофон лишь 18 минут из 45-минутного разговора — причем запись якобы была перемонтирована, поэтому её слова были вырваны из контекста.

Бывшей учительнице грозили восемь месяцев лишения свободы и пятилетний запрет на преподавание, но суд посчитал, что женщина уже достаточно наказана увольнением из школы.

"Учительница потеряла связь с реальностью. Учить детей, имея такую позицию, проблематично. Было бы неправильно, если бы учитель физики говорил, что земля плоская", — добавляет Роман Маца.

После вынесения оправдательного приговора сторона обвинения подала апелляцию.