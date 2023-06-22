Москва обвинила Киев в ракетном ударе по Чонгарскому мосту. ВСУ продолжает контрнаступление

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В преддверии июльского саммита НАТО в Вильнюсе канцлер Германии Олаф Шольц призвал повышать беспособность украинской армии.

На фоне продолжающегося контрнаступления Украины, Москва обвинила Киев в ударе ракетой британского производства по мосту, ведущем в оккупированный Крым. Пострадавших нет, но конструкция сильно повреждена. Украина официально не подтвердила свою ответственность.

Наступательные действия ВСУ ведутся на нескольких участках фронта. Ранее сообщалось, что украинским военным удалось освободить 8 населенных пунктов. По данным Института изучения войны, украинские военные имеют успехи, но в последние несколько дней наблюдается замедление контрнаступательных операций.

В преддверии июльского саммита НАТО в Вильнюсе канцлер Германии Олаф Шольц призвал повышать боеспособность украинской армии.

Олаф Шольц, канцлер Германии: "НАТО параллельно сотрудничает с нашими партнерами по G7 и ЕС, а также с Украиной для разработки эффективных и долгосрочных гарантий в сфере безопасности. У нас двойная цель: обеспечить Украине устойчивую военную поддержку, включая современное западное оружие, и в то же время укрепить экономику Украины в ее оборонительной борьбе против российской агрессии".

Тем временем в СМИ активно обсуждают вопрос о возможности объявления президентом РФ Путиным новой волны мобилизации. Активно этой темы коснулся глава ЧВК Вагнер Пригожин. Российские власти утверждают, что планировать вторую волну мобилизации нет необходимости. Также в Кремле отреагировали на заявление президента Украины Зеленского о том, что Россия рассматривает сценарий теракта на Запорожской АЭС, назвав это "очередной ложью".