Экокризис Одера: из реки вновь выловили тонну мертвой рыбы

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Как и в прошлом году, в реке Одер умирает рыба. Причина — в увеличении количества золотистых водорослей, распространившихся из-за высоких температур и повышенной солености воды.

В июне в районе Гливицкого канала в Польше из реки Одер вновь было выловлено более тонны мертвой рыбы. Похожая ситуация прозошла в прошлом году, когда десятки тонн рыбы погибли из-за токсичных золотистых водоролей, которых стало сильно больше из-за высоких температур и высокой солености воды.

"Наши эксперты работают на реке, берут пробы воды, а также проверяют, сколько там мидий, сколько рыбы. К сожалению, новости плохие: популяция рыбы сократилась вдвое. Много мидий, отвечающих за очистку реки, вымерли. Решение — в устранении солености. У нас есть фактор, на который мы можем повлиять, потому что мы не можем повлиять на засуху, на погоду и высокую температуру. Мы можем повлиять на соленость, а затем, следующим шагом, нам нужно будет восстановить естественную природу реки", — говорит представитель инициативы "Спасите Одер" Кшиштоф Смольницкий.

Правительство Польши создало группу кризисного управления и приняло меры, направленные на нейтрализацию водорослей. Как сообщили в Министерстве климата и окружающей среды, биологи регулярно берут пробы воды и анализируют ее физико-химические свойства.

"Группа экспертов представила в Центр безопасности правительства несколько рекомендаций, в том числе отсечение от реки Одер озер-стариц, где у золотистых водорослей более благоприятные условия для размножения. Другой пункт — установка фильтров, блокирующих поток воды из озер в основной поток реки", — сообщил представитель Министерства климата и окружающей среды Александр Бжоска.

Многие независимые исследователи, активисты и юристы критикуют действия правительства и предлагаемые им нормативные акты. По их мнению, власти не решают ни проблему реки Одер, ни глобальную проблему изменения климата.

"Состояние рек в Польше плохое. Более 98% рек не находятся в хорошем состоянии, и кажется, что правовая система не работает должным образом. Компетенции размыты: существует множество органов, которые занимаются управлением реками, но между ними нет координации. Также нет эффективного контроля над разрешениями, которые регулируют, что, когда и в каком количестве может быть сброшено в реки. Этот закон не решает системных проблем. Кроме того, он вреден еще и тем, что предусматривает инвестиции в гидротехнические сооружения, такие как плотины и дамбы. Этот тип барьеров на реках, идея перерезать Одер, не имеет ничего общего с ее ренатурализацией", — считает активистка фонда Client Earth Агата Шафранюк.

Летнее потепление и повышение температур, скорее всего, вызовет дальнейшее цветение водорослей, что, вероятно, окажет негативное влияние на рыбу в польских реках.