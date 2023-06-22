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От танцев до IT: Узбекистан развивает качественное внешкольное обучение за доступную плату

От танцев до IT: Узбекистан развивает качественное внешкольное обучение за доступную плату
Авторское право euronews
 Галина Полонская

Узбекистан уверенно движется по пути совершенствования внешкольного образования. По всей стране действуют специальные центры, предлагающие самые разные кружки и программы. Их объединяющее название - "Баркамол авлод", что в переводе с узбекского означает "гармоничное поколение".

Поиск своего пути

Действительно, здесь дети получают самые  разнообразные навыки и привыкают высоко ставить планку. Наш собеседник, Акбар Набижонов, совсем юн, но твердо знает, чего хочет. "Моя мечта - быть хорошим робототехником, сделать робота с искусственным интеллектом, который поможет очень многим людям", - говорит мальчик. Он - ученик центра "Баркамол авлод" в небольшом городке Гулистан Сырдарьинской области. Акбару 11 лет, робототехникой он "заболел" в шесть. 

"Сегодня мы с другом сделали гоночную машину, которая очень быстро движется и может побеждать во всех гонках, - продолжает Акбар. - С помощью колес она может крутиться в любом направлении".

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Машина, собранная на кружке.Euronews

Преподаватель центра надеется, что его уроки сыграют поворотную роль в образовательном становлении подопечных. "Робототехника очень важна для нового поколения. Время летит  быстро, и сегодня молодые должны стремиться к новым изобретениям! Им не следует  повторять одно и то же, нужно изобретать что-то новое", - с энтузиазмом говорит он.

 В этом центре после школьных занятий ребята могут научиться играть в шахматы, разгадать секрет кубика Рубика и освоить  парикмахерское мастерство - программы чрезвычайно разнообразны. Мукслиза Абдукаримова твердо знает, чем займется  после школы. "Хочу в будущем стать профессиональным парикмахером, это моя большая мечта. Вот почему я пришла сюда", - говорит девочка.

Всего в республике действуют сегодня  более 200 школ "Баркамол авлод". Они - часть национальной системы образования Узбекистана, и стоимость обучения в них доступна всем: 4 доллара в месяц в больших городах и еще меньше в регионах. Индира Холдарова возглавляет отдел внешкольного образования в министерстве образования Узбекистана. "Детские школы "Баркамол авлод" являются той площадкой, той платформой для детей, на которой они имеют  возможность развить свои, скажем, скрытые таланты, свой потенциал, и  применить эти навыки для построения будущей карьеры", - комментирует она.

Программы дизайна одежды - в числе самых востребованных. Пропорции, узоры, симметрия, современные тенденции: чтобы создать модный костюм с элементами традиционного узбекского стиля учитывать нужно многое. Юная Шахвода Джабборова готова решить подобную задачу."Моя мечта - создать коллекцию, в которой одежда из узбекских национальных тканей сочеталась бы с современной, - признается девочка. -  А еще - использовать эту ткань для изготовления шляп, обуви или сумок".

Инновации для всех

Правительство республики  определило  информатику и цифровые технологии одним из главных образовательных приоритетов. В IT-парке Ташкента девочки с ограниченными возможностями участвуют  в программе Skills4GIrls. Она  дает им возможность приобрести навыки в области информационных технологий.

Дети учатся создавать веб-страницы. Севинч Каримова общается на языке жестов. "Эта программа очень важна для меня. В будущем я хочу стать дизайнером интерьеров", - уверенно сообщает она. На уроках ей помогает сурдопереводчик.

Euronews
Осваивать материал помогает сурдопереводчик.Euronews

 Skills4GIrls - глобальная инициатива ЮНЕСКО, в которой участвуют 22 страны, включая Узбекистан. Глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Мунир Мамедзаде рассказывает подробнее. "Мы охватываем все регионы, привозим девочек из неблагополучных семей, включая детей с ограниченными возможностями, для обучения программированию, связанному с дизайном, а также офисным навыка", - комментирует он. -  Продолжая программу, мы  планируем в грядущие месяцы ввести блочное кодирование и робототехнику и так дать узбекским девушкам возможность  конкурировать не только на внутреннем рынке труда, но и на международном".

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Все на киберспорт!Euronews

Здесь же, в Ташкенте, интересную  внешкольную форму обучения предлагает и  специализированный IT-центр имени Мухаммада ал-Хоразми. Когда уроки заканчиваются,  ребята здесь занимаются киберспортом. "Этот вид спорта, как шахматы и стрельба из лука, развивает в учениках хорошие качества - стратегическое, логическое мышление, лидерство, коммуникабельность. Поэтому киберспорт важен", - говорит директор школы Фазлиддин Исмаилов .

 Некоторые студенты планируют  свое будущее  исходя из возможностей, которые открывает перед ними внешкольное образование. Камрон  Муксиддинов, к примеру, рассказал, что мечтает создать собственную организацию киберспортивного сообщества. Почему? 

"Хочу, чтобы при первом упоминании о киберспорте люди думали о солнечном Узбекистане", - говорит мальчик.

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