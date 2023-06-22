От танцев до IT: Узбекистан развивает качественное внешкольное обучение за доступную плату

Узбекистан уверенно движется по пути совершенствования внешкольного образования. По всей стране действуют специальные центры, предлагающие самые разные кружки и программы. Их объединяющее название - "Баркамол авлод", что в переводе с узбекского означает "гармоничное поколение".

Поиск своего пути

Действительно, здесь дети получают самые разнообразные навыки и привыкают высоко ставить планку. Наш собеседник, Акбар Набижонов, совсем юн, но твердо знает, чего хочет. "Моя мечта - быть хорошим робототехником, сделать робота с искусственным интеллектом, который поможет очень многим людям", - говорит мальчик. Он - ученик центра "Баркамол авлод" в небольшом городке Гулистан Сырдарьинской области. Акбару 11 лет, робототехникой он "заболел" в шесть.

"Сегодня мы с другом сделали гоночную машину, которая очень быстро движется и может побеждать во всех гонках, - продолжает Акбар. - С помощью колес она может крутиться в любом направлении".

Машина, собранная на кружке. Euronews

Преподаватель центра надеется, что его уроки сыграют поворотную роль в образовательном становлении подопечных. "Робототехника очень важна для нового поколения. Время летит быстро, и сегодня молодые должны стремиться к новым изобретениям! Им не следует повторять одно и то же, нужно изобретать что-то новое", - с энтузиазмом говорит он.

В этом центре после школьных занятий ребята могут научиться играть в шахматы, разгадать секрет кубика Рубика и освоить парикмахерское мастерство - программы чрезвычайно разнообразны. Мукслиза Абдукаримова твердо знает, чем займется после школы. "Хочу в будущем стать профессиональным парикмахером, это моя большая мечта. Вот почему я пришла сюда", - говорит девочка.

Всего в республике действуют сегодня более 200 школ "Баркамол авлод". Они - часть национальной системы образования Узбекистана, и стоимость обучения в них доступна всем: 4 доллара в месяц в больших городах и еще меньше в регионах. Индира Холдарова возглавляет отдел внешкольного образования в министерстве образования Узбекистана. "Детские школы "Баркамол авлод" являются той площадкой, той платформой для детей, на которой они имеют возможность развить свои, скажем, скрытые таланты, свой потенциал, и применить эти навыки для построения будущей карьеры", - комментирует она.

Программы дизайна одежды - в числе самых востребованных. Пропорции, узоры, симметрия, современные тенденции: чтобы создать модный костюм с элементами традиционного узбекского стиля учитывать нужно многое. Юная Шахвода Джабборова готова решить подобную задачу."Моя мечта - создать коллекцию, в которой одежда из узбекских национальных тканей сочеталась бы с современной, - признается девочка. - А еще - использовать эту ткань для изготовления шляп, обуви или сумок".

Инновации для всех

Правительство республики определило информатику и цифровые технологии одним из главных образовательных приоритетов. В IT-парке Ташкента девочки с ограниченными возможностями участвуют в программе Skills4GIrls. Она дает им возможность приобрести навыки в области информационных технологий.

Дети учатся создавать веб-страницы. Севинч Каримова общается на языке жестов. "Эта программа очень важна для меня. В будущем я хочу стать дизайнером интерьеров", - уверенно сообщает она. На уроках ей помогает сурдопереводчик.

Осваивать материал помогает сурдопереводчик. Euronews

Skills4GIrls - глобальная инициатива ЮНЕСКО, в которой участвуют 22 страны, включая Узбекистан. Глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Мунир Мамедзаде рассказывает подробнее. "Мы охватываем все регионы, привозим девочек из неблагополучных семей, включая детей с ограниченными возможностями, для обучения программированию, связанному с дизайном, а также офисным навыка", - комментирует он. - Продолжая программу, мы планируем в грядущие месяцы ввести блочное кодирование и робототехнику и так дать узбекским девушкам возможность конкурировать не только на внутреннем рынке труда, но и на международном".

Все на киберспорт! Euronews

Здесь же, в Ташкенте, интересную внешкольную форму обучения предлагает и специализированный IT-центр имени Мухаммада ал-Хоразми. Когда уроки заканчиваются, ребята здесь занимаются киберспортом. "Этот вид спорта, как шахматы и стрельба из лука, развивает в учениках хорошие качества - стратегическое, логическое мышление, лидерство, коммуникабельность. Поэтому киберспорт важен", - говорит директор школы Фазлиддин Исмаилов .

Некоторые студенты планируют свое будущее исходя из возможностей, которые открывает перед ними внешкольное образование. Камрон Муксиддинов, к примеру, рассказал, что мечтает создать собственную организацию киберспортивного сообщества. Почему?

"Хочу, чтобы при первом упоминании о киберспорте люди думали о солнечном Узбекистане", - говорит мальчик.