Власти Франции запретили климатическую группу "Восстания земли"

Euronews

Правительство Франции ликвидировало группу активистов "Восстания земли", которая выступает за радикальные формы климатического протеста.

В среду сразу в нескольких городах Франции прошли манифестации в поддержку группы климатических активистов "Восстания земли" (Soulèvements de la Terre). Ранее французское правительство ликвидировало её, назвав угрозой общественной безопасности.

"Это не связано со свободой слова или со свободой демонстраций. Не наказываются и идеи. Причина — в неоднократном применении насилия против собственности и людей, которое неоднократно повторялось в последние недели", — сказал официальный представитель правительства Франции Оливье Веран.

Группа выступает за радикальные формы протеста для защиты климата, а ее действия часто были направлены против интересов крупного бизнеса, государственных проектов и больших ферм. В марте прошлого года на демонстрации против спорного ирригационного проекта около 5000 протестующих вступили в схватку с 3000 полицейских. Два активиста после этого оказались в коме, а около 30 полицейских получили ранения.

"Нас не запугать административным роспуском или использованием против нас антитеррористической полиции", — заявил в ответ на решение кабинета министров пресс-секретарь группы Базиль Дютертр.

Группа "Восстания земли" подала апелляцию на решение правительства. Эксперты отмечают, что ликвидировать разнородную группу ассоциаций — юридически сложно.