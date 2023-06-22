Более 30 человек погибли при взрыве газа в ресторане в Китае

Euronews

Как сообщается, взрыв произошел при замене сломанного клапана на газовом баллоне. Задержаны несколько человек, в том числе владелец ресторана и его сотрудники

По меньшей мере 31 человек погиб и семеро получили ранения в результате взрыва газа в ресторане в городе Иньчуань на северо-западе Китая.

Как сообщается, инцидент произошел около 9 вечера. По сообщению агентства Синьхуа, за час до взрыва сотрудники заметили запах газа и обнаружили, что клапан баллона сломан, при его замене и произошел взрыв.

В рамках расследования задержаны девять человек, включая владельца ресторана, акционеров и сотрудников. Их активы также были заморожены, сообщает Синьхуа.

В эти дни в стране проходит традиционный фестиваль драконьих лодок, и на улицах и в ресторанах в вечернее время многолюдно.

Промышленные аварии такого типа — частое явление в Китае, что связано с плохим контролем со стороны властей, мерами по сокращению расходов со стороны работодателей и недостаточным обучением сотрудников технике безопасности.