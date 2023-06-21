Взрыв в центре Парижа: число пострадавших выросло до 29

Мощный взрыв и пожар в центре Парижа. Пострадали, по меньшей мере, 29 человек. Четверо находятся в критическом состоянии.

Число пострадавших в результате мощного взрыва в центре Парижа выросло до 29. При этом количество человек, нуждающихся в неотложной помощи, было сокращено до четырех. Сообщается, что еще двое человек могут находиться под завалами.

Инцидент произошел в пятом округе французской столицы, недалеко от Люксембургского сада и Пантеона в здании Парижской американской академии, находящейся по адресу улица Сен-Жак, дом 277.

Сообщается, что после взрыва, предположительно газа, на дорогу обрушился фасад пострадавшего здания. Жители близлежащих домов эвакуированы.

Анн Идальго, мэр Парижа:"Взрыв на улице Сен-Жак в 5-м квартале. Парижские пожарные, полиция и экстренные службы на месте. Мои мысли в первую очередь о жертвах и их близких".

На место прибыли более двухсот пожарных, спасательные службы, а также мэр Парижа Анн Идальго.

Прокуратура расследует две версии причины взрыва - "нарушение правил безопасности" и "неосторожность отдельных лиц". Об этом сообщила на брифинге прокурор Парижа Лор Бекюо.