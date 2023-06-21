41 жертва драки двух соперничающих банд в женской тюрьме

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41 человек погиб в драке двух конкурирующих банд и вызванном ею пожаре в женской тюрьме Гондураса. Президент страны пообещала принять "решительные меры" и посреди ночи уволила министра безопасности. В прошлом году в Гондурасе зафиксирован рекордно высокий уровень убийств.

41 человек погиб в драке двух конкурирующих банд и вызванном ею пожаре в женской тюрьме Гондураса. Сразу после трагедии представитель местной полиции не смог с уверенностью сказать, были ли все ли жертвы заключенными.

Пять человек пострадали в результате столкновений в пенитенциарном заведении, расположенном в 25 км к северу от столицы Тегусигальпы, и были доставлены в больницу.

Президент Гондураса Сиомара Кастро написала в Twitter'e, что "потрясена чудовищным убийством (...), спланированным марасами" (преступными группировками, терроризирующими страну). Она пообещала принять "решительные меры" и посреди ночи уволила министра безопасности Рамона Сабильона. На его место был назначен генерал Густаво Санчес, ранее занимавший пост директора национальной полиции, уточняется в пресс-релизе.

Полиция охраняет вход в женскую тюрьму на окраине Тегусигальпы, где в драке двух банд погиб 41 человек, 20 июня 2023 г. Elmer Martinez/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Большинство жертв сгорели живьём, остальные умерли от огнестрельных ранений, сообщил AFP представитель прокуратуры. Ведётся расследование, чтобы определить, какая именно банда стояла за нападением.

По словам Делмы Ордоньес, представителя семей заключенных, погибшие были членами банды "Мара Сальватруча". Это, по ее словам, указывает, что нападение было совершено заключенными из конкурирующей банды "Баррио 18". Сотни родственников заключенных собрались возле тюрьмы, чтобы попытаться получить информацию.

Гондурас страдает от коррупции и террора "марас", которые, как и в соседних Гватемале и Сальвадоре, занимаются рэкетом, торговлей наркотиками и убийствами по найму. В прошлом году в Гондурасе был зафиксирован крайне высокий уровень убийств: 40 на 100 000 жителей, что в четыре раза выше, чем в среднем по миру вне зон конфликтов.