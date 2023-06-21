Билл Ричардсон: «Переговоры продолжаются, и это уже хорошо»

Несмотря на резкое охлаждение отношений, Москва и Вашингтон продолжают диалог
13-го июня Палата представителей Конгресса США единогласно поддержала резолюцию, призывающую к немедленному освобождению репортёра Wall Street Journal Эвана Гершковича, задержанного в России в марте этого года. Ожидается, что такую же резолюцию примут и в отношении бизнесмена Пола Уилана, который остаётся за решёткой с декабря 2018-го.
Эта история хорошо знакома Биллу Ричардсону. Бывший губернатор и дипломат теперь, по его собственным словам, «частное лицо». Он действует за кулисами, работая с представителями российских дипломатических кругов и добиваясь освобождения граждан США:
«У меня долгая история общения с российским правительством в качестве члена Конгресса. Я посещал страну и в качестве посла США, мы решали много вопросов с Россией», — вспоминает он.
Ричардсон и основанный им некоммерческий «Центр Ричардсона» сыграли свою роль в освобождении нескольких высокопоставленных лиц:
«Мы участвовали в освобождении Бриттни Грайнер, Виктора Бута, Тревора Рида и ещё одного американца в обмен на русского. В настоящее время мы не имеем отношения к делу репортёра Wall Street Journal, но есть и другие случаи, когда мы участвовали в делах американцев в России и вели диалог с Российской Федерацией. В прошлом мы также работали над делом Пола Уилана при администрации Трампа».
Есть и другие, чьи личности он предпочитает не раскрывать.
Как Ричардсон это делает? Его работа на посту министра энергетики США дала ему доступ к представителям высших российских кругов, а остальное, по его словам, сводится к дипломатии:
«Очень важно улучшать „гуманитарный климат“, обсуждая обмен заключёнными, другие вопросы, связанные с продовольственной безопасностью, зерном, вопросы ядерной безопасности».
И Москва, и Вашингтон ради освобождения своих граждан действуют за кулисами: открытые дипломатические отношения между Западом и Россией зашли в тупик после полномасштабного вторжения в Украину. Но эта малоизвестная сторона отношений всё ещё работает.
Ричардсон настаивает, что работает вместе с правительством США, а не на него.
«У правительства США есть собственная стратегия, я не вмешиваюсь в их дела, в частности в отношении репортёра WSJ. Но стратегия в основном заключается в диалоге. И вы знаете, чего русские хотят получить в обмен: российских заключённых».
Корреспондента московского бюро Wall Street Journal, Эвана Гершковича, задержали в конце марта. Его обвиняют в шпионаже — сборе сведений о российском ВПК. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы. Президент США Джо Байден пообещал сделать всё возможное для освобождения журналиста.
Экс-губернатор называет сегодняшние двусторонние отношения «весьма холодными». Но не теряет надежды на освобождение других заключенных, с делами которых он работает:
«Переговоры, возможно, продвигаются не быстро. Но переговоры не прекращаются, и это позитивный момент».
Hot Topic
Узнайте больше: