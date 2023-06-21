Билл Ричардсон: «Переговоры продолжаются, и это уже хорошо»

Euronews

Несмотря на резкое охлаждение отношений, Москва и Вашингтон продолжают диалог

13-го июня Палата представителей Конгресса США единогласно поддержала резолюцию, призывающую к немедленному освобождению репортёра Wall Street Journal Эвана Гершковича, задержанного в России в марте этого года. Ожидается, что такую же резолюцию примут и в отношении бизнесмена Пола Уилана, который остаётся за решёткой с декабря 2018-го.

Эта история хорошо знакома Биллу Ричардсону. Бывший губернатор и дипломат теперь, по его собственным словам, «частное лицо». Он действует за кулисами, работая с представителями российских дипломатических кругов и добиваясь освобождения граждан США:

«У меня долгая история общения с российским правительством в качестве члена Конгресса. Я посещал страну и в качестве посла США, мы решали много вопросов с Россией», — вспоминает он.

Виктор Бут Apichart Weerawong/AP2009

Россиянин Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008-м, передан США и там осуждён в 2012-м на 25 лет. Американские СМИ называют его «торговцем смертью» и одним из крупнейших оружейных баронов в истории. Его признали виновным по делам о торговле оружием в Колумбии и странах Африки. В декабре 2022-го его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

Ричардсон и основанный им некоммерческий «Центр Ричардсона» сыграли свою роль в освобождении нескольких высокопоставленных лиц:

«Мы участвовали в освобождении Бриттни Грайнер, Виктора Бута, Тревора Рида и ещё одного американца в обмен на русского. В настоящее время мы не имеем отношения к делу репортёра Wall Street Journal, но есть и другие случаи, когда мы участвовали в делах американцев в России и вели диалог с Российской Федерацией. В прошлом мы также работали над делом Пола Уилана при администрации Трампа».

Есть и другие, чьи личности он предпочитает не раскрывать.

Бриттни Грайнер Alexander Zemlianichenko/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Бриттни Грайнер — двукратная олимпийская чемпионка, звезда команды «Финикс Меркури» Женской НБА. В России с 2015 года она выступала за УГМК из Екатеринбурга. В феврале 2022-го её задержали в аэропорту, изъяв наркотики — менее грамма гашишного масла. Мособлсуд приговорил её к 9 годам. В декабре 2022-го Гранейр обменяли на Виктора Бута. В США уверены, что спортсменку арестовали по надуманному обвинению именно ради обмена на россиянина.

Как Ричардсон это делает? Его работа на посту министра энергетики США дала ему доступ к представителям высших российских кругов, а остальное, по его словам, сводится к дипломатии:

«Очень важно улучшать „гуманитарный климат“, обсуждая обмен заключёнными, другие вопросы, связанные с продовольственной безопасностью, зерном, вопросы ядерной безопасности».

Пол Уилан Alexander Zemlianichenko/Copyright 2019 The AP. All rights reserved

Бывший американский морпех с паспортами США, Канады, Великобритании и Ирландии. Его задержали в Москве в конце 2018 года. По данным следствия, на изъятой у него флэшке были сведения, содержащие гостайну. Материалы дела были засекречены. В июне 2020-го Уилана приговорили к 16 годам колонии строгого режима. США пытались включить Уилана в процесс обмена Грайнер на Бута, но в Москве на это не согласились.

И Москва, и Вашингтон ради освобождения своих граждан действуют за кулисами: открытые дипломатические отношения между Западом и Россией зашли в тупик после полномасштабного вторжения в Украину. Но эта малоизвестная сторона отношений всё ещё работает.

Ричардсон настаивает, что работает вместе с правительством США, а не на него.

«У правительства США есть собственная стратегия, я не вмешиваюсь в их дела, в частности в отношении репортёра WSJ. Но стратегия в основном заключается в диалоге. И вы знаете, чего русские хотят получить в обмен: российских заключённых».

Эван Гершкович Alexander Zemlianichenko/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Корреспондента московского бюро Wall Street Journal, Эвана Гершковича, задержали в конце марта. Его обвиняют в шпионаже — сборе сведений о российском ВПК. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы. Президент США Джо Байден пообещал сделать всё возможное для освобождения журналиста.

Корреспондента московского бюро Wall Street Journal, Эвана Гершковича, задержали в конце марта. Его обвиняют в шпионаже — сборе сведений о российском ВПК. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы. Президент США Джо Байден пообещал сделать всё возможное для освобождения журналиста.

Экс-губернатор называет сегодняшние двусторонние отношения «весьма холодными». Но не теряет надежды на освобождение других заключенных, с делами которых он работает:

«Переговоры, возможно, продвигаются не быстро. Но переговоры не прекращаются, и это позитивный момент».