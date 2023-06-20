EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Жертвами теракта в еврейском поселении стали четыре человека

Израильские полицейские работают на месте теракта
Израильские полицейские работают на месте теракта   -  Авторское право  Ohad Zwigenberg/Copyright 2023 The AP
 Euronews

Жертвами теракта в еврейском поселении стали четыре человека

Жертвами теракта на автозаправочной станции возле еврейского поселения Эли к северу от палестинского города Рамаллах на оккупированном Западном берегу реки Иордан стали не менее четырех человек, еще четверо получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии. 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования близким погибших и заявил, что для борьбы с терроризмом будут рассмотрены все возможные варианты. 

Один  из нападавших палестинцев был застрелен на месте преступления, еще один был убит после того как сумел скрыться на угнанном автомобиле.

Также по теме

Гей-парад 2023 в Тель-Авиве

Кнессет одобрил бюджет несмотря на протесты

Хрупкий мир в секторе Газа