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Жертвами теракта в еврейском поселении стали четыре человека

Жертвами теракта на автозаправочной станции возле еврейского поселения Эли к северу от палестинского города Рамаллах на оккупированном Западном берегу реки Иордан стали не менее четырех человек, еще четверо получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования близким погибших и заявил, что для борьбы с терроризмом будут рассмотрены все возможные варианты.

Один из нападавших палестинцев был застрелен на месте преступления, еще один был убит после того как сумел скрыться на угнанном автомобиле.