Euronews

Американские военные продолжают поиски батискафа "Титан" с туристами на борту, который должен был погрузиться к затонувшему лайнеру "Титаник", но связь с которым была потеряна. Есть опасения, что вскоре у пассажиров закончится кислород.

Спасателям до сих пор не удалось обнаружить батискаф "Титан", пропавший с радаров во время погружения к затонувшему "Титанику" уже почти двое суток назад — через час и 45 минут после ухода под воду. На его борту находятся пять человек, и американские военные опасаются, что вскоре у них может закончиться кислород.

Поисковая операция продолжается, в ней участвуют два самолета и подводная лодка.

"Поиски проходят примерно в 900 милях к востоку от Кейп-Кода на глубине около 13 000 футов. Это отдаленный район, и проведение поисковых работ в нем сопряжено с определенными трудностями", — отметил контр-адмирал береговой охраны США Джон Могер.

Батискаф "Титан" принадлежит компании OceanGate Expedition, которая уже третий год организует подобные экскурсии к "Титанику", находящемуся на глубине в 3800 метров в 600 км от канадского острова Ньюфаундленд. Место в восьмидневной экспедиции с несколькими погружениями стоит 250 тысяч долларов.

На борту "Титана" находится в том числе и 58-летний британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Ранее он слетал в космос c компанией Джеффа Безоса Blue Origin и погрузился в Марианскую впадину.