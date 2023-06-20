Новые удары по Украине, Россия стягивает войска в районы интенсивных боев

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Россия стягивает войска на Запорожском и Бахмутском участках, что, возможно, считают эксперты Института изучения войны, свидетельствует о растущих потерях.

В ночь на вторник российские силы нанесли массированный удар по Украине. Украинский генштаб утверждает, что 28 из 30 "шахедов" были сбиты. Обстрелам подверглись Киев, Запорожье и Львов.

Во Львове жители слышали по меньшей мере три взрыва. Мэр города заявил об атаке на объект критической инфраструктуры.

Андрей Садовый, мэр Львова:"У нас была немного беспокойная ночь не только в Украине, и во Львове. Один из объектов критической инфраструктуры был атакован российскими беспилотниками. Есть небольшие повреждения, разбитые окна".

ВСУ, по данным экспертов Института изучения войны, продолжили контрнаступательные действия как минимум на трех участках линии фронта и добились успеха.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил военных на передовой. Он заявил, что операция по деоккупации территории Украины продолжается согласно плану.

Тем временем ЧВК Вагнер призывают геймеров от 21 до 35 лет присоединиться к наемникам в качестве специалистов по беспилотникам. Об этом сообщило издание "Верстка".

Претендент должен владеть ПК и иметь хорошую физическую подготовку. Отсутствие военного опыта не должно быть преградой.

Британская и украинская разведки сообщают, что Россия стягивает войска на Запорожском и Бахмутском участках, что, возможно, считают эксперты Института изучения войны, свидетельствует о растущих потерях.