На Британские острова обрушилась волна морской жары

Euronews

Повышение температуры затронуло восточное побережье Атлантики. Это потепление может привести к экстремальным погодным явлениям.

Волна морской жары обрушивается на побережье Британских островов и вызывает большую тревогу у метеорологов, которые внимательно следят за этим явлением.

По мнению экспертов, солнечные лучи в регионе стали более интенсивными из-за изменения климата, уменьшения в этом году песчаной пыли из Сахары и сокращения объема арктических льдов.

Томас Риппет, океанограф, Бангорский Университет:"В некоторых областях мы говорим о температуре на четыре или пять градусов выше, чем мы обычно ожидаем в это время года. Океан не похож на атмосферу. Он не нагревается и не охлаждается быстро. Ему требуется много времени, чтобы нагреться и, чтобы охладиться".

Как видно на этой тепловой карте, повышение температуры затрагивает все восточное побережье Атлантики. Это потепление может привести к экстремальным погодным явлениям.

Томас Риппет, океанограф, Бангорский Университет:"Океан играет безусловно ключевую роль. Я думаю, что около 95% перехода энергии из солнечного излучения в инфракрасное происходит на поверхности океана. И действительно, распределение того, где это происходит, влияет на наши погодные системы. Если вы слишком сильно нагреете океан, высокая температура океана вызовет сильнейший шторм. Так что ураганы, например, возникают, если у вас температура воды выше 26 градусов по Цельсию".

Глобальные температуры поверхности океана в апреле и мае были самыми высокими за всю историю наблюдений. Ожидается, что рекорды будут биться и дальше из-за потепления экваториальной части Тихого океана.

Повышение температуры снижает способность океана удерживать кислород вырабатываемый фитопланктоном. Уменьшение биодоступного кислорода негативно сказывается на существовании рыбы и других видах морских животных.