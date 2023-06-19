WMO: "Европа - самый быстро нагревающийся континент в мире"

Euronews

Всемирная метеорологическая организация опубликовала доклад, подготовленный совместно с европейской службой по изменению климата Copernicus.

Прошлое лето в Европе было самым теплым за время наблюдений. Температурные аномалии отмечены также и в текущем году.

Об сообщила Всемирная метеорологическая организация в своем ежегодном докладе, подготовленном совместно с европейской службой по изменению климата Copernicus.

Эксперты организации называют Европу самым быстро нагревающимся континентом мира. В прошлом году средняя температура воздуха в Европе была на 2,3 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальную эпоху и превысила средние показатели за последние 30 лет.

Температура поверхности моря достигла новых максимумов, что сопровождалось морскими волнами тепла. Таяние ледников было беспрецедентным.

Рекордный тепловой стресс, который испытали европейцы, стал одной из основных причин избыточной смертности, связанной с погодой, говорится в докладе.

Вместе с тем Европе впервые удалось произвести и больше электроэнергии из возобновляемых источников, чем на основе загрязняющих ископаемых видов топлива.