ВСУ в ходе контрнаступления освободили 8 населенных пунктов на двух направлениях

Euronews

Вооруженные силы Украины за прошедшие две недели вернули под свой контроль восемь населенных пунктов, в том числе село Пятихатки в Запорожской области, сообщили в украинском минобороны. МО РФ заявляет об отбитых атаках ВСУ и поражении складов с иностранной военной техникой.

В украинском Министерстве обороны сообщили, что в общей сложности на юге страны отвоевано свыше 100 квадратных километров территории.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что за последние семь дней российская армия понесла "существенные потери".

"В частности, на прошлой неделе потери противника на всех направлениях составили более 4600 убитых и раненых, кроме того, нашими защитниками было взято в плен более 80 бойцов агрессора", - цитируют Маляр украинские СМИ.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал в своем телеграм-канале видео с кадрами освобождения Пятихаток.

Российское минобороны ранее заявляло, что попытка украинских войск взять Пятихатки штурмом была отбита.

"Отражена атака на населенный пункт Пятихатки. Уничтожены более десятка танков, бронеавтомобили и живая сила ВСУ", — сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов.

В сводке МО РФ за 19 июня говорится об отражении нескольких атак ВСУ на южнодонецком направлении, а также о поражении складов с оружием в Запорожской области.