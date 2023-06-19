Новый суд над Навальным по делу об экстремизме

Мосгорсуд на выездном заседании начал рассматривать новое уголовное дело против Алексея Навального. Оппозиционеру грозит длительный тюремный срок по шести статьям УК.

Его обвиняют в совершении ряда преступлений, самые тяжкие из которых - "организация экстремистского сообщества" (речь о "Фонде борьбы с коррупцией" и штабов Навального) и "реабилитации нацистской идеологии".

Процесс проходит в исправительной колонии строгого режима ИК-6 в Мелехово, во Владимирской области.

По словам адвокатов политика, аргументы стороны обвинения ясны не до конца: у их подзащитного было всего десять дней, на то, чтобы ознакомиться со 196 томами материалов дела.

Как сообщается, родителей и журналистов в зал заседания к Навальному не пустили.

Соратники Навального предрекают суровый приговор, так как процесс, по их словам, носит показательный характер: впервые оппозиционера судят "по политической статье за политическую деятельность".

Параллельно идёт разбирательство по делу "об участии и финансировании экстремистской деятельности" в отношении бывшего техдиректора ютуб-канала "Навальный LIVE" Даниэля Холодного.

Алексей Навальный уже отбывает девятилетний тюремный срок за "мошенничество". Он был осуждён в январе 2021 года после того, как чудом выжил после отравления и вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение. Как установили немецкие врачи, его пытались отравить веществом из группы "Новичок".

В апреле этого года Навальный сообщил о том, что против него также возбуждено дело "о терроризме" и обвинил Кремль в стремлении наказать его за критику в свой адрес пожизненным заключением.

В свой 47-й день рождения основатель ФБК заявил, что пребывает в хорошем расположении духа, несмотря на трудности, связанные с его нахождением в колонии. Известно, что за время пребывания в ИК-6 политика 16 раз помещали в штрафной изолятор. Правозащитники не раз выражали обеспокоенность состоянием здоровья Навального, называя действия администрации исправительного учреждения произволом.