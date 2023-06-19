Новые обстрелы Херсона

Euronews

Полузатопленный Херсон в ночь на понедельник подвергся артиллерийскому обстрелу. В городе возникло несколько пожаров.

В ночь на понедельник российские силы вновь обстреляли Херсон. Спасатели тушили сразу несколько возникших пожаров: на одной из местных АЗС и автобусной станции. Обстрелы задели склады и хозяйственные постройки.

Тем временем город все еще не оправился от большой воды после прорыва плотины Каховской ГЭС, хотя в некоторых районах уже можно передвигаться на автомобилях.

Во многих домах нет ни электричества, ни газа, ни воды.

"Речка опасная, очень опасная", - говорит местный житель.

"Говорят в траву мины приносит. Страшно туда ходить, хотя там есть помпа воду качать", - вторит ему женщина.

В ООН возмущены действиями России, которая отклонила запрос специальной гуманитарной миссии о предоставлении ей доступа в затопленные районы на левом берегу Днепра, контролируемые российской армией.

"Нельзя отказывать в помощи людям, нуждающимся в ней. ООН продолжит делать всё, что может для поддержки всех людей, – в том числе пострадавших в результате недавнего разрушения дамбы, – которым срочно нужна жизненно необходимая помощь, где бы они ни находились", — говорится в заявлении.

В Минобороны Украины заявили, что с начала контрнаступления на Бердянском и Мелитопольском ВСУ освободили восемь населенных пунктов.

Россия утверждает, что при обстреле Белгородской области РФ пострадали семь человек.