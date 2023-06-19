Трагедия у берегов Греции: число погибших растет, на борту было много пакистанцев

Euronews

Правозащитники обвиняют власти Греции в намеренной медлительности, но береговая охрана утверждает, что находившиеся на борту сначала отказались от помощи.

Береговая охрана Греция обнаружила уже тело 81 погибшего в результате недавнего кораблекрушения. По оценкам ООН, на борту могли находиться до 750 беженцев и мигрантов, свыше 500 человек числятся пропавшими бес вести.

Спасены были 104 человека.Власти Пакистана заявили, что на судне, отправившемся из Турции, находились сотни граждан этой страны, что стало понятно после свидетельств выживших пакистанцев и идентификации погибших. В Пакистане арестованы 14 человек в рамках расследования обстоятельств трагедии.

Из числа спасенных арестованы девять граждан Египта по подозрению в причастности к контрабанде людей. Он отвергают обвинения.

Адвокат одного из задержанных Атанасиос Илиопулос говорит: "Он утверждает, что находился на борту вместе с 30-35 согражданами из Египта. Он покинул страну в поисках лучшей жизни в Европе из-за экономических трудностей".

Правозащитники обвиняют власти Греции в намеренной медлительности, но береговая охрана утверждает, что находившиеся на борту сначала отказались от помощи.

Глава отделения MSF в Греции Дуччо Стадерини комментирует причины трагедии:

"Я думаю, что оттеснение, закрытие границ, экстернализация границ, которую мы проводим в Европе, создает такие пробки, где люди оказываются в затруднительном положении и становятся жертвами преступности, преступных сетей, которые являются контрабандистами. Эти преступные сети появляются благодаря этим узким местам. И это не только Ливия. Это по всей Европе".

По данным властей Греции, на небольшом рыболовное судне находились также выходцы из Сирии и Афганистана.

Между тем в понедельник в Эгейском море береговая охрана Греции подобрала 68 человек с отправившего сигнал бедствия судна, которое также вышло в море из Турции.