Глава МВФ: "Самое важное для Европы — справиться с инфляцией"

Euronews

Глава МВФ Кристалина Георгиева в интервью Euronews рассказала об опасностях, подстерегающих экономику еврозоны.

Экономика еврозоны продемонстрировала необычайную устойчивость после начала вторжения России в Украину и последовавших за ним торговых потрясений, считает Международный валютный фонд. Тем не менее там предупреждают: экономическая активность в Европе ослабла, а инфляция — "хотя и постепенно снижается" — остается высокой.

"Самое важное для Европы — справиться с инфляцией. Почему? Потому что инфляция вредна для роста, и это налог на бедных. Если смотреть на это в среднесрочной и долгосрочной перспективе, то для Европы крайне важно стимулировать инновации и создавать больше динамики. Пути для этого: завершить создание банковского союза, продвинуться в вопросе союза рынков капитала, сделать финансовые активы Европы весьма значительными", — заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

В интервью Euronews она подчеркнула, что опаснее всего для еврозоны — длительный период высокой инфляции, которая может негативно повлиять на рост экономики. По последним прогнозам МВФ, инфляция может оставаться выше целевого уровня до середины 2025 года.

"ЕС — очень важный игрок. Европейская экономика важна в мире. Если взять все 27 членов, то она сопоставима с Соединенными Штатами. Определенно сопоставима с Китаем. Как так? Здесь важны соблюдение правил ВТО и координация и сотрудничество для снижения издержек фрагментации. И давайте не забывать, что многие европейские экономики — это небольшие открытые экономики. Если мы подорвем двигатель роста, то есть торговлю, это негативно скажется на европейцах", — считает Кристалина Георгиева.

В прошлом году инфляция в Евросоюзе превысила 10%, но сейчас она замедлилась. Европейский центральный банк прогнозирует, что инфляция составит в среднем 5,4% в этом году и снизится до 2,2% к 2025-му. Однако этот прогноз всё еще выше, чем 2%, которые предпочел бы ЕЦБ.