Блинкен завершил визит в Пекин встречей с Си Цзиньпином

Euronews

Наблюдатели говорят, что заявления о прогрессе могут стать основой для проведения саммита с участием лидеров США и Китая.

Председатель КНР Си Цзиньпин положительно оценил встречу в Пекине с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По его словам, стороны добились прогресса и достигли соглашения по некоторым конкретным вопросам. "Это очень хорошо", - сказал Си Цзиньпин, не вдаваясь в подробности.

Глава американской дипломатии также заявил о прогрессе. Ранее Энотони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом и другими высокопоставленными чиновниками.

Наблюдатели отмечают, что в ходе встреч ни одна из сторон не проявила желания отступить от некоторых своих позиций, но вместе с тем восстановлена связь на высоком официальном уровне и процесс может стать основой для проведения саммита с участием лидеров США и Китая

По словам Блинкена, США выступают против любого изменения статус-кво в тайваньском вопросе, но выражают озабоченность провокационными действиями Китая в тайваньском проливе.

На пресс-конференции Блинкен заявил, что Китай заверил США, что не будет предоставлять военную помощь России. Вашингтон обеспокоен частными компаниями в Китае, которые, по словам Блинкена, содействуют укреплению военного потенциала РФ в агрессии против Украины.