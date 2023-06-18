Энтони Блинкен пригласил Цинь Гана в Вашингтон

Euronews

Госсекретарь США Энтони Блинкен находится в Пекине с официальным визитом.

В Пекине прошли переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Китая Цинь Гана. Наблюдатели отмечают, что ни одна из сторон не проявила желания отступить от своих позиций.

В заявлении госдепартамента сообщается о договоренности запланировать визит главы внешнеполитического ведомства КНР в Вашингтон.

Состоявшийся разговор Блинкен назвал "откровенным, содержательным и конструктивным". По его словам, США всегда будут работать со своими союзниками и партнерами "для продвижения своего видения мира, который является свободным, открытым и поддерживает международный порядок, основанный на правилах".

В Пекине вновь потребовали, чтобы чтобы США придерживались принципа "одного Китая" . Цинь Ган заявил, что отношения США и Китая достигли самого низкого уровня с момента установления дипломатических связей между двумя странами и это не соответствует интересам их народов.