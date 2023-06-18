Седьмая неделя антиправительственных протестов в Сербии

Десятки тысяч людей в субботу вышли на марши протеста в Белграде и других городах по всей стране, требуя отставки президента и правительства.

Манифестанты в столице заполонили центральные улицы, перекрыли главную автотрассу, скандируя лозунги с призывом к Александру Вучичу уйти в отставку.

Организаторы акции заверяют: если требования не будут услышаны, радикализация протестов неизбежна.

Волнения в стране начались полтора месяца назад из-за двух майских случаев массовой стрельбы, жертвами которых стали 18 человек, ещё 20 получили ранения. Большинство пострадавших - ученики начальной школы в Белграде.

Майя Попович, корреспондент Euronews:

"Сербский народ в седьмой раз вышел на улицы, требуя, прежде всего, отставки министра внутренних дел и главы Агентства безопасности и информации. Они хотят, чтобы два телеканала лишились своих лицензий, потому что они пропагандируют насилие в Сербии. На этот раз акции протеста "Сербия против насилия" прошли не только в Белграде, но и в других городах, таких как Нови-Сад, Нильс и Крагуевац".