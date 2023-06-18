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Папа Франциск впервые появился на публике после операции

Первое появление папы Франциска после операции. 18 июня 2023 года
Первое появление папы Франциска после операции. 18 июня 2023 года   -  Авторское право  Andrew Medichini/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Euronews

Понтифик призвал молиться о жертвах жестокого нападения на школу в Уганде, кораблекрушения в Греции и войны в Украине

"Да здравствует папа" — скандировала толпа на площади Святого Петра в Ватикане, приветствуя долгожданное появление папы римского Франциска в окне апостольского дворца.

Несколько дней назад понтифик был выписан из больницы, где ему была проведена операция по удалению брюшной грыжи.

Перед традиционной воскресной молитвой Франциск поблагодарил паству за любовь и поддержку.

В самом обращении к верующим папа упомянул жертв жесткого нападения на школу в Уганде, кораблекрушения у берегов Греции и войны в Украине.

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