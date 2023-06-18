Паром с 120 людьми загорелся в море у берегов Филиппин

Euronews

Пожар начался на рассвете. Все 120 пассажиров и членов экипажа были спасены. Причина инцидента выясняется

Паром, на борту которого находились не менее 120 пассажиров и членов экипажа, загорелся в море рядом с филиппинским островом Панглао.

Как сообщается, пожар произошел на рассвете. На кадрах видно открытое пламя на карме.

Благодаря действиям экстренных служб, всех находившихся на борту людей эвакуировали.

О пострадавших не сообщалось. Причина инцидента выясняется.

Паром Esperanza Star вышел из порта Лази на острове Сикихор и направлялся на остров Бохол в центральной части Филиппин.

На борту находились 65 пассажиров и 55 членов экипажа.