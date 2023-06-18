Паром с 120 людьми загорелся в море у берегов Филиппин

Euronews
Пожар начался на рассвете. Все 120 пассажиров и членов экипажа были спасены. Причина инцидента выясняется
Паром, на борту которого находились не менее 120 пассажиров и членов экипажа, загорелся в море рядом с филиппинским островом Панглао.
Как сообщается, пожар произошел на рассвете. На кадрах видно открытое пламя на карме.
Благодаря действиям экстренных служб, всех находившихся на борту людей эвакуировали.
О пострадавших не сообщалось. Причина инцидента выясняется.
Паром Esperanza Star вышел из порта Лази на острове Сикихор и направлялся на остров Бохол в центральной части Филиппин.
На борту находились 65 пассажиров и 55 членов экипажа.