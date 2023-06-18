Береговая охрана Италии доставила сотни людей на Лампедузу

Euronews

Власти Италии заявляют, что с начала года около 56 тысяч человек прибыли в страну незаконно.

Береговая охрана Италии за последние сутки подобрала в водах вблизи Лампедузы свыше 240 беженцев и мигрантов, замеченных на пяти судах, отправившихся из Туниса и Ливии. По официальным данным, среди доставленных на Лампедузу — выходцы из стран Африки южнее Сахары, Египта Сирии и Бангладеш.

Власти Италии заявляют, что с начала года около 56 тысяч человек прибыли в страну незаконно.

В среду у южного побережья Греции затонуло рыболовецкое судно, 104 человек были спасены, береговая охрана обнаружила тела 79 погибших, сотни людей считаются пропавшими без вести. По словам свидетелей, на судне находились свыше 700 пассажиров. В Греции был объявлен трёхдневный траур. Проводится расследование, арестованы подозреваемые в причастности к контрабанде людей.

По данным экспертов ООН, в прошлом году в Ливии находились 680 тысяч мигрантов из более чем 40 стран мира.

Агентство ЕС по безопасности внешних границ Frontex в пятницу сообщило, что число мигрантов и беженцев, прибывающих в Европу по Средиземному морю, удвоилось по сравнению с тем же периодом прошлого года.