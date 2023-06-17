Судан: 17 человек погибли в результате авиаудара по Хартуму

Euronews

Не менее 17 человек погибли в результате авиаудара по столице Судана. В стране продолжаются столкновения между армией и Силами быстрого реагирования.

По меньшей мере 17 человек погибли в результате авиаудара по Хартуму. Среди них — пятеро детей, сообщили в Министерстве здравоохранения Судана.

Удар был нанесен по району Йормук на юге Хартума, где находится военный объект, который контролируется армией. Пока неясно, была ли атака совершена с самолета или с использованием беспилотника.

Бои между вооруженными силами страны и вооруженной группировкой, известной как Силы быстрого реагирования, продолжаются с апреля: конфликт начался из-за разногласий по поводу интеграции этой группировки в армию Судана.