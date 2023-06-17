Euronews

На западе Франции произошло землетрясение с магнитудой от 5,3 до 5,8. Спасателям пришлось эвакуировать почти всех жителей одного из небольших городов Новой Аквитании.

На западе Франции произошло землетрясение: вечером в пятницу и рано утром в субботу жители Новой Аквитании почувствовали подземные толчки магнитудой до 5,8. Об этом сообщило Центральное сейсмологическое бюро Франции.

Эпицентр землетрясения находился между городами Ньор и Ля-Рошель.

В результате несколько человек получили травмы, а около 1100 домов остались без электричества. Из городка Ля-Лэнь пришлось эвакуировать почти всех жителей — около 500 человек, так как практически во всех домах образовались трещины, а во многих обрушились крыши.

В последний раз подземные толчки с магнитудой более 5 отмечали во Франции в 2019 году — в департаменте Дром в предгорьях Альп.