Остин: "Русские показали 5 поврежденных машин 1000 раз с 10 разных ракурсов"

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Министр обороны США призвал союзников увеличить поставки оружия Украине и опроверг информацию об огромных потерях ею западной техники

Украинское контрнаступление встречает сильное сопротивление российских войск. Потери велики, а продвижение идет медленно. Тем не менее, в четверг Киев заявил, что восстановил контроль над территорией площадью около 100 квадратных километров, включая семь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

Остин призвал союзников поставлять Киеву больше оружия

На заседании контактной группы по поддержке Украины в Брюсселе министр обороны США Ллойд Остин призвал союзников поставлять Киеву больше оружия, развеяв утверждения России об огромных потерях украинскими силами западной техники.

Ллойд Остин, министр обороны США: "Я думаю, что русские показали нам одни и те же пять уничтоженных машин 1000 раз с 10 разных ракурсов. Но, откровенно говоря, у украинцев есть, все еще есть много боевых возможностей, боевой мощи".

Глава МАГАТЭ посетил Запорожскую АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси посетил в четверг Запорожскую АЭС, чтобы оцентть потенциальные риски, вызванные разрушением Каховской плотины.

По его словам, ситуация остается "тяжелой", но ее удается стабилизировать.

Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ: "Я бы сказал, что есть два элемента, с одной стороны, мы видим, что ситуация серьезная, последствия есть, и они реальны. В то же время есть меры, которые принимаются для стабилизации ситуации".

"Россия проиграет войну, если контрнаступление будет успешным"

Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинские войска на передовой сталкиваются с очень жестким сопротивлением, потому что для России проиграть эту битву Украине - "фактически означает проиграть войну".