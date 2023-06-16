Скончался швейцарский велогонщик Джино Медер

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Спортсмен получил тяжёлые травмы во время заезда «Тур Швейцарии»

В Швейцарии скончался велогонщик Джино Медер, накануне получивший тяжёлые травмы во время заезда.

В четверг в ходе пятого этапа «Тура Швейцарии» 26-летний спортсмен на большой скорости упал с крутого поворота в овраг глубиной несколько десятков метров. Врачи оказались на месте трагедии в течение двух минут, Медера доставили на вертолёте в больницу, но на следующий день он скончался.

Вместе с Медером в овраг упал американский гонщик Магнус Шеффилд, который был госпитализирован с ушибами и сотрясением мозга, угрозы для его жизни нет.