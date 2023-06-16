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Германия: американец столкнул двух туристок в 50-метровое ущелье в Нойшванштайне

Подозреваемый задержан
Подозреваемый задержан   -  Авторское право  Eric Abneri/AP
 Euronews

Американский турист столкнул двух соотечественниц с высоты 50 метров в ущелье в замке Нойшванштайн на юге Германии

Гражданин США был арестован в Германии после трагического инцидента в замке Нойшванштайн на юге страны. По данным полиции, он столкнул двух американских туристок с высоты 50 метров в ущелье.

Как сообщается, мужчина убедил туристок следовать за ним по тропе, ведущей к "хорошей смотровой площадке", а потом напал на них, поочередно сбросив вниз.

Одна женщина скончалась в больнице, другая находится в тяжелом состоянии. Подозреваемый скрылся с места происшествия, но был пойман после масштабной полицейской операции.

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