Тет-а-тет в Париже: президент Франции и наследный принц Саудовской Аравии провели переговоры

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Война в Украине, ситуация в Ливии, Иране и Сирии. Эти темы во время рабочего обеда в Елисейском дворце обсудили Эммануэль Макрон и Мухаммед бин Салман аль Сауд

Президент Франции Эммануэль Макрон оказал теплый прием в Париже наследному принцу Саудовской Аравии. Мухаммеду бин Салману Аль Сауду. В Елисейском дворце политики обсудили темы, представляющие обоюдный интерес.

Визит высокого гостя, как сообщает наш корреспондент Анелиз Боржес, вызвал полемику в обществе.

Анелиз Боржес, Euronews:

"Елисейский дворец заявил, что этот визит - возможность укрепить стратегическое партнерство между Францией и Саудовской Аравией, а также обсудить ряд важных международных проблем, включая, конечно, кризис в Ливане, ситуацию в Сирии и Иране, и, возможно, что более важно, по меньшей мере для французского президента, войну в Украине и ее влияние на Европу.

Мухаммед бин Салман может и должен оказывать большее давление на Россию, считают в окружении Эммануэля Макрона.

Между тем для наследного принца Саудовской Аравии этот визит - средство использовать личное обаяние и продолжить кампанию по изменению своего имиджа и имиджа Саудовской Аравии.

Тем временем активисты-правозащитники здесь, во Франции, встретили в штыки и осудили визит наследного принца, указывая на число казней, которое почти удвоилось при Мухаммеде бин Салмане".