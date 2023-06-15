Евросоюз поможет Чили развивать производство "зеленого" водорода

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и чилийский президент Габриэль Борич в преддверии июньского саммита ЕС-СЕЛАК подписали в Сантьяго соглашение, которое поможет нарастить производство "зеленого водорода" в Чили.

Брюссель и Сантьяго укрепляют партнерство в сфере энергетики.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Чили Габриэль Борич подписали соглашение о предоставлении 225 миллионов евро из фондов ЕС этой южноамериканской стране для развития производства "зеленого" водорода. Это позволит создать новые рабочие места, достичь углеродной нейтральности к 2050 году и нарастить экспорт в Европу.

Кроме того Чили входит в тройку крупнейших мировых добытчиков лития, потребность в котором в ЕС в ближайшие годы значительно возрастет в связи с энергетическим переходом.