Нападение экоэкстремистов на "Сад художника в Живерни"

Еще одна картина Клода Моне стала мишенью экоэкстремистов. Полиция Швеции задержала женщин, которые приклеились к шедевру "Сад художника в Живерни", облив его краской.

Полиция Швеции задержала двух женщин, которые облили красной краской картину Клода Моне "Сад художника в Живерни" и приклеили к ней руки в Национальном музее в Стокгольме.

Ответственность за акцию взяла на себя организация Återställ Våtmarker ("Восстановление болот"). Таким образом ее активистки решили обратить внимание на изменение климата и необходимость сокращения выбросов парниковых газов, передает АFР.

Произведение искусства было защищено специальным стеклом. Реставраторы выясняют, не было ли нанесено каких-либо повреждений самому холсту.

Это не первая картина французского художника-импрессиониста, пострадавшая от экоэкстремистов. В октябре 2022 года в Потсдаме активисты движения Letzte Generation ("Последнее поколение") облили картофельным пюре шедевр Моне "Стога сена" во дворце Барберини.